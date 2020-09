Paty Navidad confirma su apoyo a Donald Trump

Una de las famosas más polémicas de este momento es Paty Navidad quien desde el inicio de la pandemia ha lanzado todo tipo de teorías de la conspiración referentes al coronavirus; pero lo que recientemente ha sorprendido es su incondicional apoyo a Donald Trump.

A través de una publicación de Instagram, donde aparece con una gorra que tiene la leyenda: “Make America Great Again”, un slogan utilizado por los simpatizantes de Donald y aparentemente por la mexicana.

“Hagamos que AMERICA vuelva a ser grande. Donald Trump está en contra de la élite oscura, de las agendas glorietas de la ONU y OMS que traen planes de dominar y controlar el mundo bajo un régimen dictatorial, basado en el modelo del partido comunista Chino, con un totalitarismo tecnócrata-digital, recorte de los derechos fundamentales, humanos, cívicos, sociales y recorte de las libertades y garantías individuales, violentando a la dignidad humana”, se lee en parte del gran mensaje que envía Paty.

La actriz afirma que Trump no solo es la mejor opción para Estados Unidos, si no para México y toda Latinoamérica, ya que según sus palabras el actual presidente de EU está contra la esclavitud en el mundo y harto de la manipulación, finalizando con: “NOS GUSTE O NO, ESTEMOS DE ACUERDO O NO, #Trump Es la única y mejor opción para detener la destrucción del mundo y de la humanidad para reconstruir y volver a hacer AMERICA GRANDE, REPUBLICANOS PRO-VIDA <3, DEMÓCRATAS PRO-MUERTE Y PEDOFILOS. P.D. En vez de enojarse investiguen.”

Aunque Paty Navidad recibió críticas al menos 13 mil personas estuvieron de acuerdo con todo su mensaje, confirmando que un nuevo orden mundial se apoderara de todo.

Algunos famosos cuestionaron estos argumentos entre ellos, Jerry Bazúa, quien cree que esto es un mal chiste para miles de latinos que han sufrido todo tipo de abusos en Estados Unidos.

¿Será que hay un nuevo orden mundial? 😳