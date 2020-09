Chris Evans confirma la filtración de imágenes íntimas

Durante este fin de semana el nombre del actor Chris Evans se viralizó en las redes sociales, sobre todo en Twitter, debido a que por medio de su cuenta de Instagram habría publicado por error imágenes íntimas, a través de sus historias breves de la plataforma.

Aunque la organización de sus fanáticos no permitió que se difundieran más, la filtración fue inevitable, el protagonista de ‘Capitán América’ decidió tomar los reflectores que esto ocasionó para pronunciarse respecto al voto en Estados Unidos.

Fue a través de su cuenta de Twitter que con un breve mensaje escribió: “Ahora que tengo tu atención. Vota el 3 de noviembre”.

Now that I have your attention

🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️…. VOTE Nov 3rd!!! — Chris Evans (@ChrisEvans) September 15, 2020

Usuarios en redes sociales defendieron la intimidad del actor, al igual que ha sucedido con la filtración de mujeres famosas. En este caso, sus fans comenzaron a escribir su nombre con fotografías junto a sus perros o de cosas buenas que ha hecho el actor.

Durante el mismo fin de semana Chris recibió el apoyo de Mark Ruffalo quien le escribió en Twitter: “Hermano, mientras Trump esté en el cargo, no hay NADA que puedas hacer para avergonzarte. Ve un rayo de luz”.

.@ChrisEvans Bro, while Trump is in office there is NOTHING you could possibly do to embarrass yourself. See… silver lining. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) September 13, 2020

Finalmente apareció en una entrevista en directo con Tamron Hall, donde le preguntó a Chris Evans sobre la filtración y Chris explicó durante la conversación que son cosas que pasan, obviamente dijo que se siente avergonzado, pero que al final debe lidiar con esto.