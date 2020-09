Arturo Islas confirma que dio positivo a COVID-19

A través de su página oficial de Facebook se dio a conocer que Arturo Islas dio positivo a COVID-19, hecho que muchos de sus seguidores lamentaron de inmediato.

A pesar de tener síntomas de coronavirus, decidió someterse a una prueba de SARS-Cov-2 para poder descartar o confirmar la presencia del virus, que finalmente invadió su cuerpo.

“Quiero platicar que di positivo a COVID. Me hice un estudio, me hice la prueba después de haber tenido fuertes dolores de cabeza, me dolía mucho atrás de los ojos, escalofríos, fiebre, una ligera inflamación en la garganta, perdí el gusto”, confirmó Arturo en la transmisión en Facebook.