Acusan a Luisito Comunica de misógino y piden cancelarlo

Hace unas semanas Luisito Comunica inició una relación con la venezolana Ary Tenorio, quien en los últimos días lo ha acompañado a los viajes que realiza dentro y fuera del país, emocionando de inmediato a sus seguidores.

Sin embargo, hace unas horas publicó una imagen con su novia que muchos confirmaron era una broma de muy mal gusto, ya que no solo alentaría al lenguaje de la violación si no que es un comentario misógino y no pasó desapercibido.

En la imagen aparece Ary Tenorio posando y junto a ella, el influencer que sonríe y posa con una botella de mezcal que dice: ‘Tus nalguitas serán mías’. Al pie de esta postal dice: “Avisada estás.”

La instantánea tiene más de 2 millones de ‘me gustas’ entre lo comentarios destacan Juan de Dios Pantoja, Alex Montiel, Uzielito Mix, y más quienes tomaron a broma esta imagen que han tachado de incitar a la violación.

¿Saben qué da más asco que la publicación de Luisito Comunica? Los comentarios de sus amigos 😷 pic.twitter.com/67HcwhK8DG — Luis Cuevas (@CuevasC27) August 31, 2020

En Twitter han iniciado una campaña de cancelar al influencer por esta “broma”, debido a que consideran está normalizando estas conductas con el alcohol y la violación.

Asimismo algunos detractores dieron a conocer un vídeo con su ex novia, donde dice: “El propósito es ponerte bien peda, para al rato abusar de ti (…) ha pasado”.

Ojalá y fuera broma lo del luisito comunica pero suena como a anécdota pic.twitter.com/aDcTpHZM0t — 👁 (@ElPrincipeDicee) August 31, 2020

Otros de sus seguidores han defendido a Luisito, afirmando que las mujeres que desean cancelar a este por la broma, son las mismas que bailan reggaetón que las insulta, sin embargo, se desconoce de dónde viene este argumento.

"Está fuerte. Sí serán tuyas, carnal".

Porque en un país en donde vivimos feminicidios diarios, donde decenas son abusadas diariamente, de todas las maneras posibles, es cagadísimo decir "emborráchala, así no pone resistencia".

Te vas mucho a la verga, luisito comunica pic.twitter.com/3KTwa3LiyY — grets (@jooniesboyz) August 31, 2020

Luisito comunica me da un ascooooo. Tener "relaciones sexuales" con alguien que se encuentra en estado de ebriedad es violación (no importa si es tu pareja o no, no puede dar su consentimiento al 100%).

Si esto les da risa, o no le ven lo malo al post, bloquéenme pic.twitter.com/j3n2awoznd — Karina Flores (@perfectgomxz) August 31, 2020

– Cancelemos a Luisito Comunica por ser un misógino que cosifica a las mujeres

– Si y de paso también a Maluma, Bad Bunny y JBalvin que hacen lo mismo en sus horribles canciones

– Ay no, con ellos no te metas, ellos hacen arte pic.twitter.com/UYPdAGyyjU — Dave Sassenach (@Venusdenko_) August 31, 2020

Los que dicen "Cancelen a Luisito Comunica" son los mismos que escuchan las canciones de Reggaeton en donde a las mujeres no las bajan de PUT4S. pic.twitter.com/Ade3jyIAIi — Jose Roque (@Joseroqueoff) August 31, 2020

Bien pinche normalizado tienen la violación, haciendo chistes. Hablen desde el privilegio de jamás haber sentido sentido el terror de una amenaza de abuso sexual. Aparte Luisito Comunica no da risa y nunca la dio pic.twitter.com/YnAUmJ7cA5 — La funada (@aratqm) August 30, 2020

Que asco me da Luisito Comunica y toda su comunidad de seguidores machitos que lo defienden e idolatran 🤢 — ℒ𝒶𝓇𝒾 (@larilari28) August 31, 2020

¿Hasta ahorita se están dando cuenta que Luisito Comunica no da risa? 🤷🏼‍♂️ pic.twitter.com/KJI1ANBJo5 — Carlos Hidalgo (@CarlosHidalgoo) August 31, 2020

xq hay tantas publicaciones de Luisito Comunica con su nueva pareja diciendo que siempre llega alguien mejor??? Hasta donde yo me quedé lo botaron por infiel y aparte lo expusieron varias veces en Twitter por machito, cómo le hacen los onvres para salir siempre bien parados??? — senadora Pokémon ✨ (@Klaudia_Sama) August 25, 2020

