RBD regresa a todas las plataforma digitales

Hace unos días RBD anunció su regreso oficial con un posible documental de la historia de la agrupación y confirmando que regresarían a las plataformas digitales; pero durante la noche de ayer se confirmó que la música de toda una generación regresará el próximo 3 de septiembre a Claro Música, Spotify y Apple Music.

Esta noticia se dio luego de lanzar algunos mensajes que confirmarían su regreso a la música y aunque ellos negaron un reencuentro arriba de los escenarios, este regreso a las plataformas resulta una noticia espectacular para sus seguidores.

Aparentemente el regreso a la música no es lo único que sorprenderá a sus seguidores, el próximo 4 de octubre, se dice que es probable que sea la fecha de estreno de su documental, pero hasta el momento es una suposición que no ha sido confirmada.

Tras estas noticias, fanáticos de la agrupación han comenzado a seguir la cuenta oficial del grupo en las plataformas y han lanzado sus mejores reacciones en las redes.

Eu espero do fundo do coração que o RBD não esteja fazendo hora com a minha cara https://t.co/O14RVqyrS5

— Larissa Schtine (@Larihstv) August 28, 2020