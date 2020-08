Se viraliza la historia de una tenebrosa cuenta en TikTok

Los casos paranormales que se han subido a TikTok, son descubiertos por muchos de los seguidores que son amantes de estas historias, sin embargo, la historia de Karen Daniela se ha viralizado causando escalofríos en la web.

La chica relató en un hilo de Twitter una extraña cuenta que comenzó a subir extraños vídeos, el usuario lleva por nombre ‘user2819394837167’, sin foto de perfil y con mensaje que aparentemente busca ayudar a alguien.

En el perfil se encuentra un vídeo de un payaso sosteniendo un globo rojo y que supuestamente por la fuerza que este tiene comienza a subir poco a poco.

Luego me voy a stalkear al sujeto nuevamente para traducir los códigos ya que no me podía quedar con la duda (no le tomé ss a todos los códigos pero tengo algunas pruebas xd) pic.twitter.com/Z2PZLR5nWX

