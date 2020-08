Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja lanzan el sencillo “Bye Bye”

La relación entre Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja ha sido expuesta desde que inició, debido a esto la rodean muchas polémicas, la más reciente provocó que se dieran un tiempo a su vida como pareja y así fue, sin embargo, por la pequeña Kima han permanecido juntos durante todo este tiempo.

Han sido meses con altibajos desde abril cuando Juan de Dios protagonizó un escándalo, pese a esto ambos han sabido cómo manejar la controversia en redes sociales, a su beneficio han lanzado algunos temas por separado como “Error”, “Hagamos las paces” y “Me perdiste” todos con dedicatoria mutua.

Después de cuatro meses de darse su espacio como pareja, decidieron realizar un dueto que lleva por título “Bye Bye”, el cual fue lanzado de manera oficial únicamente a través de Spotify y habla de su relación.

“No voy a llorar si te vas de aquí, ya no soy la misma desde que te conocí y hoy te digo: Bye, bye, bye, bye. Te llegó la hora, vete con otra”, dice una parte de la canción cantada por Kim, mientras que JD le responde: “No me voy a marchar, yo te quiero a ti, no me iré con otra porque ya lo decidí, no acepto tu: Bye, bye, bye, bye”.