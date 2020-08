Kanye West quiere crear un TikTok cristiano

Kanye West se ha convertido en un polémico famoso que ha confirmado no estar listo para ser representante de Estados Unidos y recientemente confirmó que quiere hacer un cambio no solo en su país, si no en las redes sociales.

A través de Twitter, el rapero ha pedido crear una aplicación casi igual a TikTok, con el fin de que niños y adultos naveguen dentro de los mismos valores que él tiene.

Esta idea surgió luego de navegar en la red social de North, su hija mayor y como un verdadero cristiano, quedó impactado por todo el contenido que hay sin restricción alguna.

A VISION JUST CAME TO ME… JESUS TOK I WAS WATCHING TIK TOK WITH MY DAUGHTER AND AS A CHRISTIAN FATHER I WAS DISTURBED BY A LOT OF THE CONTENT BUT I COMPLETELY LOVED THE TECHNOLOGY — ye (@kanyewest) August 17, 2020

“Rezo para que podamos colaborar con TikTok para crear una versión monitorizada que sea segura para los niños y para el resto del mundo”, señaló el esposo de Kim Kardashian.

Sin embargo, hace unas semanas Donald Trump lanzó un ultimátum para que TikTok dejara de operar en Estados Unidos y ante esto, han salido algunas negociaciones para comprar la empresa china, la cual ahora podría tener una relación con Kanye quien desea crear una red social segura para los niños.