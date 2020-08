Critican a Samuel García por reclamarle a Mariana Rodríguez que “enseña mucho”

Esta mañana se volvió tendencia en la red el nombre de Samuel García y Mariana Rodríguez, debido a un vídeo que ha causado mucha polémica porque aparentemente el senador estaría tomando una actitud machista.

Durante el fin de semana, Mariana Rodríguez confirmó que dio positivo a la prueba de COVID-19 y para evitar contagios estaría aislada de su esposo, desde ese momento el matrimonio realiza vídeos público para mostrar cómo conviven y mantienen su relación de la mejor forma.

Sin embargo, en un reciente vídeo el senador por Nuevo León se enoja al ver que su esposa muestra las piernas a la cámara, aunque ella afirma que solo son sus rodillas, Samuel comienza a enojarse mientras comen.

“Me casé contigo pa’mí, no pa’ que andes enseñando”, se dice Samuel a Mariana, mientras ella se disculpa por “enseñar”.

Wow con el senador Samuel García

¿Qué es lo peor?

a) El machismo de Samuel

b) La respuesta sumisa de Mariana

c) Que ellos lo expongan en redes

d) Todas las anteriores He criticado a Mariana por sus acciones pero neta que ella ni nadie se merece ese trato ni en juego. El interés pic.twitter.com/oF1JDbvyQD — Llibrán R. (@LlibranArzt) August 10, 2020

Este momento ha sido criticado por los seguidores de la pareja, quienes aunque consideran que Mariana no es muy acertada en sus comentarios en redes, no merece que alguien la trate de esta forma, ya que no es propiedad de nadie.

¿Qué opinan?

WEY NETA? No se que me da mas tristeza si ver a @marianardzcant pidiendo perdón por enseñar su rodilla en un en vivo, o a su “esposo” el senador de Nuevo León, valiéndole madre y siendo un machista, tóxico, etc. YOU NAME IT!

Que tristeza la neta. #MarianaRodriguez #samuelgarcia pic.twitter.com/QRUGBwqMsB — Cindiley Ojeda (@CindileyOjedaM) August 10, 2020

Friendly reminder: Esto también es violencia. Mariana Rodríguez no es propiedad de Samuel García. Estar en una relación o casarte no es sinónimo de pertenecer, decir que es “broma o cosa de dos” es justificar y normalizar. pic.twitter.com/XvRUw05Ze7 — Karen Márquez (@karenmrzb) August 10, 2020

Movimiento Ciudadano es discurso feminista y prácticas machistas. Samuel García es una basura. pic.twitter.com/tCipDNL2EG — Julián (@Julianatilano) August 10, 2020