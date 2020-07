Danna Paola desmiente romance con Sebastián Yatra

Para familiares y amigos que han sido afectados por este virus es casi imposible ver a sus seres queridos si llegan a ingresar a un hospital, en ocasiones deben hacerlo a través de una videollamada, pero no todos los hospitales tienen esta opción.

Para Jihad Al-Suwaiti un joven palestino, no fue imposible, decidió escalar un edificio para llegar a una ventana del hospital y desde ese lugar cuidar a su mamá de 73 años, Rasma Salma quien había contraído el virus.

No solo fue un día, Jihad escalaba a diario el hospital ubicado en Cisjordania, Palestina para estar cerca de su mamá y cuidarla a lo lejos. Su hermano mayor ha confirmado que su mamá y su hermano menor eran muy cercanos.

Aunque muchos esperaban un final feliz, su madre quien padecía leucemia murió el pasado 16 de julio, luego de estar luchando un mes contra la COVID-19, hecho que destrozó al joven de 30 años, quien esperaba reencontrarse con su madre.

Desde ese momento los mensajes de apoyo no han parado en las redes sociales, ya que miles de usuarios de todo el mundo han confirmado que muchos como Jihad quieren escalar hospitales o ayudar de alguna forma a quienes han sido afectados por este virus.

De entre los mensajes hay una obra de Mohamad Safa, donde la madre de Jihad lo consuela mientras él se encuentra en la ventana esperándola como aparentemente prometió.

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs

— Mohamad Safa (@mhdksafa) July 18, 2020