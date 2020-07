Netflix alista una secuela de ‘Bird Box’

A finales del mes de abril se dio a conocer que Gigi Hadid y Zayn Malik se encuentran esperando a su primer bebé, en ese entonces TMZ aseguró que la modelo de 25 años tenía 20 semanas de embarazo.

La actividad de Hadid en sus redes sociales ha sido limitada, además se ha mantenido lejos de los paparazzi para mantenerse bajo mucha privacidad. Sin embargo, este miércoles apareció en su cuenta de Instagram y sorprendió a sus 55 millones de seguidores al realizar una transmisión en vivo de Instagram.

Este en vivo que realizó fue para anunciar el lanzamiento de su libro ‘Gigi Journal: Part II’, el cual fue publicado por la revista ‘V Magazine’. Entre los comentarios que recibió durante la transmisión fueron halagos pero también le pidieron que mostrara su pancita de embarazo y no dudó en hacerlo.

A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid) on Jul 15, 2020 at 1:20pm PDT

Este es el momento exacto en el que Gigi mostró su pancita de embarazo y fue rescatado por sus más fieles seguidores en Twitter incluso se ha convertido en tendencia en la plataforma.

JUST LOOK AT HOW GIGI IS GLOWING SHE LOOKS SO DAMN BEAUTIFUL pic.twitter.com/29PImdg4UH

— emma. (@hstyleswomen) July 16, 2020