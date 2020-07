Lanzan adelanto de nuevo capítulo de ‘Acapulco Shore 7’

En esta séptima temporada ‘Acapulco Shore’, el reality ha sido criticado por las peleas constantes que se han viralizado y algunos de sus detractores esperan que cancelen la futura temporada del polémico reality.

A pesar de que Mane ha sido la más criticada, recientemente en el nuevo capítulo de ‘Acapulco Shore’ se dio a conocer el momento en el que Dania vuelve a enfrentarse a Mane, pero esta vez un vaso de vidrio fue otro de los protagonistas.

“Si te quieres ir ¿Por qué no te vas?”, le dice Mane a Dania y esta responde: “Pues sí, sí me voy a ir. No vino hacerle daño a nadie, pendeja. Ya me tienes hasta el puto culo.”