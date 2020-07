Kimberly Loaiza da tour por ‘su casa nueva’

En el nuevo vídeo de la YouTuber, que superó más de 2 millones y medio de reproducciones, realizó un tour por su nueva casa, como sabrás, después de que sucedió la polémica entre Juan de Dios Pantoja y Lizbeth Rodríguez, tuvieron que mudarse porque sufrieron un robo.

Tras esto, Kimberly decidió cambiarse porque no se sentía segura viviendo ahí, finalmente durante este tour presumió casi todas las habitaciones con las que cuenta, así como su enorme jardín y alberca.

Además visitó un área que está abandonada del mismo terreno, en el que aseguró se aparece un niño, es en el minuto 22:17 en donde hace esta confesión un poco incrédula y con una sonrisa que después desmintió. También mostró la cabaña donde ella duerme que en medio tiene un gran árbol, el cual explicó tiene más de 100 años de edad.

Aunque usuarios de Twitter desmintieron a Kim asegurando que se trata de una casa rentada y se encuentra en Cuernavaca y la noche cuesta 2 mil 500 pesos la noche.

Finalmente entre los comentarios los usuarios se percataron que Juan de Dios Pantoja, es quien grabó el vídeo de Kimberly. Aunque la pareja no ha confirmado que hayan retomado su relación, los usuarios especulan que aún no regresan ya que deducen que el “cuarto misterioso” que no quiso mostrar la realizadora se trata de la habitación de Juan.