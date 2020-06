Maki explica a sus seguidores por qué sigue usando el apellido de casada

La actriz se cansó de los comentarios que sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram le escribían constantemente, preguntando cuál era la razón por la que seguía usando su apellido de casada.

A través de sus historias de la plataforma decidió explicarles a detalle que seguía usando el apellido de su ex pareja Juan Soler en sus redes sociales porque no le han autorizado el cambio en la red social.

“Porque al tener la cuenta verificada en Instagram, no me deja cambiar mi usuario tan fácilmente, las oficinas están cerradas yo no soy buena con la tecnología”, comenzó su mensaje, asegurando que no le molesta y que en cuanto pueda lo cambiará.

El clip fue recuperado en otras cuentas de Instagram y usuarios de la plataforma aseguraron que no tenía que darle explicaciones a otras personas sobre su vida privada, mientras que otras aseguraron que no tiene nada de malo que siga conservando su apellido de casada.

La actriz ya no dio más explicaciones al respecto y recientemente se unió a la tendencia de Face App y mostró el resultado de cómo se vería como hombre, algunos usuarios aseguran que es idéntica a Juan Soler.

Sea como sea ella siempre se ha visto guapísima.