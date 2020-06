Jesse & Joy le cantan al amor en su nuevo videoclip “Love (Es Nuestro Idioma)”

Este jueves la rapera se volvió tendencia en Twitter debido a que se estrenó el clip “Trollz”, tema que realizó en colaboración con el trapero Daniel Hernández, mejor conocido como 6ix9ine.

En tan solo 24 horas de haber lanzado el clip, en el que aparece Minaj usando sexys atuendos, ya acumula cerca 20 millones reproducciones en YouTube y aún permanece en el número uno en tendencias de la plataforma.

A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Jun 12, 2020 at 9:51am PDT

Los usuarios en las redes sociales criticaron a Nicki Minaj desde que anunció el lanzamiento de este nuevo sencillo junto al rapero, quien es considerado uno de los más polémicos del momento, ya que estuvo en prisión recientemente, incluso en el clip muestra la tobillera de vigilancia que lleva puesta por su situación legal.

Además Nicki escribió en su Instagram que los fondos obtenidos por esta colaboración serán donados a la organización ‘The Bail Project’, la cual ayuda a los presos inocentes de bajos recursos a salir de la cárcel.

LETS TALK ABOUT HOW NICKI GAVE US POSSIBLY ONE OF HER BEST VERSES EVER IN #TrollzVIDEO @NICKIMINAJ pic.twitter.com/MEixIuhHdZ

— nicki follow me | blacklivesmatter (@gayghostin) June 12, 2020