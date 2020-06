¿Bob Esponja es gay? Esta es la verdadera historia

Durante mucho tiempo se ha especulado con la sexualidad de Bob Esponja y durante este fin de semana se dio a conocer a través de las redes sociales de Nickelodeon, que el personaje era un aliado de la comunidad LGBTQ+.

En la publicación, Bob Esponja aparece junto a Schwoz Schwartz del programa ‘Henry Danger’, Korra de ‘Avatar y La leyenda de Korra’, quienes forman parte de la comunidad, hecho que muchos tomaron como una confirmación sobre la sexualidad del personaje amarillo.

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month 🌈 ⁣

(🎨: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h

— Nickelodeon (@Nickelodeon) June 13, 2020