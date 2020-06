Daniel Radcliffe responde a las declaraciones transfóbicas de J.K. Rowling

Hace unos días J.K. Rowling desató una decepción acumulada entre todos los fanáticos de Harry Potter, luego de emitir comentarios transfóbicos en su cuenta de Twitter.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?

Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020