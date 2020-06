Mujer agrede a empleados de una pizzería, luego de pedirle entrar con tapabocas

La nueva “normalidad” aún no es entendida por todas las personas que habitan la República Mexicana, recientemente una mujer enloqueció al entrar a un establecimiento donde preparan pizzas.

Para entrar a cualquier lugar, el único integrante de la familia que entrará, debe hacerlo portando un cubrebocas y manteniendo la sana distancia. Sin embargo, esta mujer al no querer usar el tapabocas, decidió gritarle a los empleados y a la seguridad del lugar.

Los hechos se registraron en Naucalpan, Estado de México, donde las personas grabaron a la señora quien no demostró nada de educación, al exigir con insultos su pizza.

Por que hablan de La Casa De Toño Mejor Miren lo que paso en Litle Cessar De Naucalpan #Leidypizza No cabe de duda que una mujer cuando tiene hambre es capaz de hacer un desmadre pic.twitter.com/DhqdoXrWMf

“Me das mi pizza o ¿qué pedo? Dame mi pizza”, decía la señora que no dudó en destruir el mostrador de esta sucursal.

Algunos han justificado a la señora por el estrés que se vive en todas partes de México, sin embargo, otros usuarios consideran que no era la forma de “exigir” su pizza.

Los memes por esta situación, han inundado la red de forma instantánea y han colocado a #LadyPizza en los primeros lugares de menciones de Twitter.

“No me quieres dar mi pizza de $79… ves q no me alcanza pa’ más culero” #LadyPizza 😂😂😂😂 pic.twitter.com/p52TkV0gqX

—  Israel  🦅 (@Kssper) June 8, 2020