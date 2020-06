Eiza González se une a las protestas contra el racismo y pide justicia también por Giovanni López

La actriz mexicana ha estado muy activa en redes sociales, pero también se ha unido a las protestas antirracistas que se están llevando a cabo en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minnesota.

Durante este fin de semana Eiza marchó al igual que otros famosos en las calles de Los Ángeles para exigir justicia y por medio de su cuenta oficial de Instagram compartió algunas imágenes.

Sin embargo, una de las historias breves que compartió y llamó la atención es que la actriz de 30 años estuvo gritando consignas sobre un semáforo.

Además la actriz se ha convertido en tendencia este inicio de semana en Twitter al también exigir justicia sobre la muerte de Giovanni López, el joven que fue arrestado desde el pasado mes de mayo y que fue devuelto muerto, sus restos los encontraron sus familiares en el Hospital Civil de Guadalajara, con señales de tortura.

Eiza González publicó un tuit donde le escribió un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador por el caso de Giovanni.

Y Giovanni???? Vamos a seguir haciendo como que eso no sucedió??? @lopezobrador_ — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) June 8, 2020

La actriz causó un gran debate en la plataforma mientras muchos la criticaron por mandar la queja al presidente y no al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sin embargo hubo quienes la defendieron asegurando que todas las muertes en el país son cosas importantes por atender para el Gobierno Federal.

Finalmente Eiza González escribió el siguiente tuit para defenderse de las críticas: “Cuando un tema escala a nivel nacional como tal. No solo queda a nivel estatal. La brutalidad policiaca es un problema que le incumbe al gobierno, y porque no se le puede cuestionar al gobierno? Por algo pagan impuestos. No quieren sentirse protegidos? Es un problema importante.”, comentó la actriz de 30 años de edad.