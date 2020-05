Este vídeo confirmaría que Justin Bieber es gran fanático de Intocable

El standupero, Carlos Ballarta confirmó que contrajo COVID-19, durante esta semana, luego de experimentar diarrea y algunos dolores de cabeza, tras hacerse la prueba y dar positivo, decidió dar a conocer este momento a sus seguidores y pedirles que se cuiden.

A través de sus redes sociales, Carlos detalló cada uno de los síntomas que vivió desde el domingo por la tarde y confirmó cómo se encuentra actualmente.

Además de tener una “diarrea explosiva”, aparentemente comenzó a sentir que la temperatura de su cuerpo subió más de lo normal, tuvo dolor de cabeza y comenzó un extraño mareo que lo llevó a realizarse la prueba.

“Cuídense lo más que puedan, y si necesitan salir utilicen la protección necesaria, cuiden a sus familias, a sus amigos. Me siento muy idiota, por no saber que tenía este pedo, se siente muy feo tener que hablarle a las personas con las que has pasado en días previos, que has compartido espacio y decirle: ‘tengo este pedo, me acaban de diagnosticar esto, atento por si hay síntomas’”, declaró sentirse mal por no reconocer antes los síntomas, pero el principal mensaje que envío fue de cuidado y que espera salir adelante.