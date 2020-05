Modelo es atacada por su perro en Polonia

Hace unos días, Aleksandra Prykowska confirmó que tuvo un accidente a través de redes sociales, debido a que su perro Logan la atacó sin una razón aparente.

La modelo fue la cara de L’Oreal en 2015 y se dio a conocer su historia, confirmando que Logan era un perro abandonado que adoptó a inicios de este año, pero debido al incidente tuvo que regresarlo al refugio que lamentó las declaraciones de Aleksandra.

“No quiero escribir sobre los detalles ahora, porque es muy importante para mí proteger lo que me queda. No estoy escribiendo para molestarte. Estoy viva y sana. Simplemente no puedo trabajar en el estado en el que estoy. Pero espero que esto cambie pronto, y esta experiencia extremadamente difícil sea algo que me sirva”, se lee en una de sus publicaciones en Instagram.