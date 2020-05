Muere Little Richard a los 87 años rodeado de sus familiares

El ícono de la música y fundador del rock ‘n’ roll, falleció a los 87 años de edad en su casa de Tennessee, rodeado de su hermano, hermana e hijo, aunque por el momento se desconoce la causa de la muerte del músico.

Little Richard fue reconocido por sus populares éxitos “Tutti-Frutti”, “Long Tall Sally”, “All Around the World” y “Ready Teddy”, incluso fue inspiración para muchos músicos, como The Beatles, Prince y David Bowie.

De acuerdo al portal TMZ, Charle Glenn, bajista de Little Richard quien informó que habló el 27 de marzo y dijo que estuvo enfermo por casi dos meses, sin embargo, no dio detalles de cuál fue la enfermedad que lo aquejaba y si eso fue causa del deceso. Además agregó que le pidió fuera a verlo, pero por la pandemia se lo impidió.

Miles de celebridades y fanáticos alrededor del mundo han manifestado su pésame tras saber la noticia del ícono del rock.

Viola Davis escribió: “El creador. El innovador. El músico, intérprete que influyó en generaciones de artistas … se ha ido. ¡Fuiste INCREÍBLE #LittleRichard! Tu talento reverberará para siempre. Bien hecho señor. Descanse bien”.

The Originator. The innovator. The musician, performer who influenced generations of artists….has left. You were AWESOME #LittleRichard!!! Your talent will reverberate forever. Well done sir. Rest well❤ pic.twitter.com/PsFH4SOUZy — Viola Davis (@violadavis) May 9, 2020

Little Richard. We lost a screaming, dancing, king of Rock ‘n’roll today. A man who was gracious, kind & shared his talents with me without asking anything in return. His life inspired mine & I’m grateful to have known & worked w/him. #LittleRichard #rocknroll #legend #music #rip pic.twitter.com/Ehrmdyr6Df — Randy Bachman (@RandysVinylTap) May 9, 2020

A night to remember little Richard. And the boys peace and love. ✌️🌟❤️🎶🎵🍒☮️ pic.twitter.com/VsRDLTVeeJ — #RingoStarr (@ringostarrmusic) May 9, 2020

Lamentable.