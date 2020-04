Los vídeos virales más icónicos regresan con audio latino

Dicen que todos tenemos por lo menos siete personas parecidas a nosotros en el mundo y muchas celebridades han encontrado a sus gemelos perdidos, pero los usuarios de Instagram encontraron a otra mujer que podría ser la doble de Jennifer Lopez.

Aunque en primera vista muchos se sorprendieron por su parecido, notaron que el tamaño de sus músculos era mayor a los de JLo, quien ha ganado un cuerpo fitness gracias a su entrenamiento que ha realizado durante un tiempo.

Se trata de una culturista Janice Garay, mejor conocida en sus redes sociales como ‘Jay from Houston’, quien de acuerdo a usuarios usa ese apodo como tributo a la cantante por su canción “Jenny from the Block”.

Jay comenzó a popularizarse desde 2017 y admite que ella simplemente se tomaba selfies como cualquier usuario de la plataforma, pero comenzaron a preguntarle si era JLo: “Mis fotos eran normales, selfies que me había hecho en el baño, pero la gente pensaba que yo era Jennifer Lopez”.

Aunque su parecido es indudable, se puede diferenciar que Jay tiene músculos más trabajados debido a que es culturista y acude a campeonatos, como el ‘bodybuilding’.

La modelo culturista es originaria de Texas y actualmente vive en Houston donde ha hecho su vida desde los seis años. Actualmente Jay continúa entrenando para mantener su físico y seguir compitiendo.

Aunque no es la primera ocasión que encuentran a una persona idéntica a la cantante, existe una modelo llamada Jessica Burciaga, pero también Connie Pena, quien incluso ha armado un show para imitarla como un tributo.

¿Qué tal?