Pierde la vida el famoso villano de ‘Rambo’

Hace unas horas se confirmó el fallecimiento de Brian Dennehy, conocido actor de películas como: ‘Rambo’ y ‘Romeo Julieta’, aunque se especuló sobre un posible contagio de coronavirus, finalmente quedó descartado esto y confirmaron que fue debido a causas naturales.

El actor se encontraba en su casa de Connecticut y falleció en compañía de su esposa Jennifer y su hija Cormac, quien permaneció al lado de su padre.

La noticia de su fallecimiento, fue confirmada por su agente quien lamentó que un actor tan importante muriera en medio de la pandemia.

It is with heavy hearts we announce that our father, Brian passed away last night from natural causes, not Covid-related. Larger than life, generous to a fault, a proud and devoted father and grandfather, he will be missed by his wife Jennifer, family and many friends. pic.twitter.com/ILyrGpLnc3

— Elizabeth Dennehy (@dennehyeliza) April 16, 2020