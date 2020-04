Selena Gomez protagoniza ardientes fotografías para una revista

La cantante de 27 años acaba de publicar en su cuenta de Instagram unas sexys imágenes que pertenecen a una sesión de fotos que realizó para la revista ‘Interview’, la cual realizó antes de que se desatara la pandemia.

Fue la actriz Amy Schumer, quien se encargó de la entrevista a Selena, ambas estrellas entablaron una conversación sobre la carrera artística de la cantante, además de algunos aspectos sobre su vida privada como su enfermedad Lupus.

En la portada aparece Selena Gomez con dos trenzas altas unos leggins negros y una blusa ajustada negra.

El fotógrafo encargado de captar la sesión fue Eli Russell Linnetz, quien también compartió en su cuenta oficial de Instagram parte de su trabajo.

“Lo que me ha mantenido a flote es que sé que eventualmente será otra persona, y no lo digo de manera negativa. A veces ha sido malo para mi carrera, pero otras veces es como, “Ahora puedo hablar sobre cosas como mi depresión y ansiedad, cosas con las que he luchado y con las que estoy totalmente abierto, porque creo en buscar ayuda. ” Pero aparte de eso, lo que me mantiene en tierra es que hago todo lo posible para evitarlo. No es que no viva mi vida”, explicó Selena a Amy al inicio de la entrevista, cuando la actriz comentó que quería llevar una conversación cuidadosa.