Martha Higareda preocupa a sus seguidores por extrema delgadez

El actor siempre ha llevado su vida privada bajo mucha cautela y durante esta cuarentena se ha limitado mucho en sus publicaciones, sin embargo, no pudo resistirse en unirse a la plataforma del momento.

Aunque Diego Boneta decidió bajar Tik Tok de una manera más creativa, según él, con uno de sus “secretos más ocultos”, refiriéndose a la “imitación” y es que por medio de otra aplicación llamada ‘Impressoins ‘ que en español literalmente quiere decir ‘impresiones’, la app hace un intercambio de caras de celebridades en alta calidad.

El actor se convirtió en Tom Cruise y Matthew McConaughey. “¡Finalmente obtuve Tik Tok! Mientras me he quedado en casa he estado trabajando en mis ‘impresiones’ … ¿Cuál crees que es mejor? Déjame saber en los comentarios”, escribió Boneta junto a su publicación.

“Todo el mundo me está diciendo que tenga esto del Tik Tok. Bueno, ya estoy aquí y lo que realmente puedo decir es: Tú me complentas, tú, tú”, expresó con el rostro de Tom Cruise, incluso su carcajada es idéntica a la del actor.

Mientras que para darle vida a Matthew expresó con el singular acento del actor: “Gracias a Dios ya le entendí a esto del Tik Tok. Muy bien, muy bien. Quiero mandar un mensaje espacial en este tiempo de cuarentena y asilamiento. Parece que me pusieron una venda y me pusieron en una maldita nave espacial y me mandó a Neptuno. Tengo que mantener el ritmo de la cintura para abajo”.

¿Qué opinas?