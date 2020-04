Sebastián Yatra hace divertida parodia de Juan Gabriel

La actriz y conductora reveló en la más reciente transmisión del programa ‘D Generaciones’ de Unicable que hubo una ocasión que en una producción le pidieron que se operara los senos y el trasero para quedarse con el protagónico.

Durante la transmisión Michelle habló francamente de su reciente operación a la que se sometió para reducir el tamaño de sus senos y además dijo que al momento de aumentarse el busto se sentía incómoda.

Actualmente Michelle Renaud tiene 31 años y reveló que sus implantes le duraron 9 años, por lo que consideró que era muy joven cuando se realizó esa operación.

Después explicó que tras someterse a esa operación le pidieron que se operara. “A mí recién operada iba a quedar en mi primer protagónico y me hablaron para decirme que querían que me operara las bubbies y las nalgas y yo ‘pero si ya me las operé’”, dijo con sorpresa.

Aunque esa no fue la única ocasión que le pidieron operarse, pues también contó que un productor le dijo que estaba muy cachetona para ser la protagonista.

“También llegó un productor un día conmigo y me dijo ‘tú eres vegana, ¿no?’ Y yo ‘sí’, ‘pero ¿qué comes puras papas o qué? Estás bien cachetona, así no me funciona el personaje’. Me quedé así y le dije ‘mira pues si no quieres una cachetona no me estés haciendo perder el tiempo con castings’ ¿Y qué creen? Me dio el papel a mí”, finalizó.