Piden a Anahí cantar “Sálvame” durante la cuarentena y así responde la cantante

Durante este fin de semana, algunos seguidores pedían que Anahí cantara una emblemática canción de ‘RBD’ y la cual se convirtió en un himno para todos sus seguidores “Sálvame”.

Sin embargo, no fue hasta que ‘Memelas de Orizaba’ lo pidió con uno de sus memes que Anahí reaccionó y envió un vídeo para confirmar que está dispuesta a cumplir parte de las peticiones de sus fanáticos durante esta cuarentena, donde miles de ellos están en casa para no contagiarse de coronavirus y no contagiar a sus seres queridos.

Aunque son solo algunos segundos de la canción, Anahí deleitó a sus seguidores como hace mucho no lo hacía y por supuesto, muchos se pusieron a llorar por este momento y uno de ellos fue su hijo mayor.

Lo anterior, lo dio a conocer la cantante a través de sus historias de Instagram, donde Manu le dice a mamá que está llorando por escucharla cantar, provocando la risa de la cantante.

La tierna reacción de Manu ha conmovido a todos sus fanáticos que reaccionaron igual, cuando la escucharon cantar, “Sálvame” y quienes esperan que en un momento, RBD se reencuentre y haga una gira recordando cada uno de los éxitos que emocionaron al mundo.