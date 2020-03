Pornhub Premium gratis en México por cuarentena

A través de redes sociales, Ricardo Montaner confirmó a través de su cuenta de Instagram, que uno de sus familiares había muerto a causa del coronavirus.

Su primo, Carlos Rodríguez, falleció luego de contagiarse de Covid-19 y debido a esto y a que no pudo despedirse de él como hubiera querido, envío un emotivo mensaje que conmovió a la red y a quien ha perdido a algún conocido por esta enfermedad.

“Hoy se nos fue #Carlitos Rodríguez, nuestro primero de #España este virus se lo llevó, los más frágiles son los que llevan la peor parte … hay que cuidarlos tanto…A Carlitos le encantaba la ópera, mi música no sé que tanto, pero me guardo el consuelo de que #LaGloriaDeDios sonaba bajito en su habitación mientras preparaba su partida … me quedo con su imagen y recuerdo de nuestra última visita a Madrid el año pasado especialmente para verlo y compartir con él … hoy nos ha caído una aplanadora arriba, puede que esté mejor ahora pero la verdad hay misterios de Dios que en nuestra pequeñez jamás podremos entender”, describe en el vídeo donde su hija y Camilo, se encuentran con el primo del cantante.

Sin duda, hay un camino largo por recorrer debido a este virus que se ha convertido en letal para algunos países.

México está a la espera de suspender todo tipo de actividades sean necesarias o no, debido a que a pesar de que algunas empresas cerrado instalaciones, hay otras con cientos de personas que no han cerrado definitivamente esta opción o bien no pueden darse el lujo de cerrar debido a que son negocios pequeños.