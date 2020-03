Carla Morrison anuncia un breve regreso a la música

Esta mañana Dua Lipa se encontró con que su disco nuevo, había sido filtrado luego de mucho tiempo de guardar el secreto, alguien había decidido subirlo a la red.

Por desgracia, algunos fanáticos escucharon el disco de la cantante, el cual se titula ‘Future Nostalgia’ y a pesar de todo el pronóstico, recibió el más grande apoyo de sus seguidores, quienes están furiosos con la disquera de Dua.

El disco saldría a la luz, en las próximas semanas y había provocado gran emoción en Dua, ya que luego de algunos años sin hacer nuevo material, este se posicionaba como uno de los mejores trabajos de la cantante.

Han afirmado que fue un fanático de Lady Gaga quien hizo esta filtración, debido a que la cantante también está a unos días de estrenar su nuevo disco. Sin embargo, es una teoría que no ha sido confirmada del todo.

Oficialmente el disco saldrá el 3 de abril, pero ya es posible encontrarse en varios sitios de Internet, hecho que ha provocado un profundo dolor en Dua.

If you support Dua, please don't stream the leaked version of tue album!! Look at her she's devasted 😢Pleaseeeeeee it's her body of work RESPECT HER #DuaLipa #FutureNostalgia @DUALIPA pic.twitter.com/FWyWa5iiX8

— Lordogx is RARE (@lordogx) March 23, 2020