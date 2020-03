Vanessa Hudgens se disculpa, luego de hacer polémico comentario sobre el coronavirus

Recientemente Vanessa Hudgens utilizó sus redes sociales, para confirmar que aunque respetaba al coronavirus, era imposible evitar que la gente muriera, hecho que fue duramente criticado por cientos de fanáticos.

“Ya se los he dicho, todo eso suena como un montón de estupideces. Lo siento. Está bien, es un virus, lo entiendo y lo respeto, pero de cualquier forma, sí, las personas van a morir, es terrible, pero ¿acaso es evitable? No lo sé, tal vez no debería estar haciendo esto ahora”, declaraba la actriz a miles de fanáticos que disfrutaban de su en vivo.