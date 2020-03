Alejandra Guzmán y Paulina Rubio cantarán juntas “Ni Tú Ni Nadie”

Aunque los rumores sobre una gira entre Alejandra Guzmán y Paulina Rubio no se hicieron esperar, las famosas no habían confirmado nada, pero a través ‘De Primera Mano’, se confirmó que no solo habían preparado una gira, sino una colaboración.

En las imágenes difundidas por el programa de espectáculos, podía verse un adelanto de lo que sería la colaboración entre las famosas, confirmando que a pesar de la rivalidad, estaban dispuestas a todo por realizar la gira.

Sin embargo, la gira fue cancelada y las fechas quedarán en el olvido para los fanáticos, quienes esperaban con gran emoción la llegada del show.

Al parecer, Alejandra Guzmán no puede trabajar más con Paulina Rubio, debido a su impuntualidad y esto habría provocado la cancelación definitiva de la gira.

Pero han destacado, que aunque la ‘Chica Dorada’, no estará en una gira con la mamá de Frida Sofía, si estará con Thalía. A pesar de que no es un hecho, esto podría convertirse en un momento épico para la carrera de ambas famosas, que durante años, fueron rivales en los escenarios y podrían cambiar la historia de un tour juntas.

A pesar de que solo son rumores, muchos fanáticos, han lamentado que Paulina y Alejandra, no trabajen juntas en un tour que desde antes de conocer su existencia, ya emocionaba al mundo de la música pop.

¿Se imaginan?