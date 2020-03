Irina Baeva enloquece a sus fans al compartir sexy fotografía en bikini

La actriz compartió en su cuenta de Instagram cómo fue el festejo de los tres años de su hijo Marcelo y en la celebración estuvo acompañada de su pareja el actor Danilo Carrera quien demostró que se adora.

“¡3 AÑOS de conocer y estar con el amor de mi vida !! 3 años de ser mamá y todavía no me cae el 20, todavía sigo sintiendo mariposas cuando Marcelo me dice “Mami te amo” No entiendo lo rápido qué pasa el tiempo y crece, cada día tiene alguna ocurrencia nueva que me mata de amor!”, escribió Michelle en el mensaje emotivo que le dedicó a su hijo.