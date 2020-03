Georgina Rodríguez deja Italia y provoca malos comentarios contra el gobierno

A las 23:30 horas, se confirmó un choque entre dos trenes que prestaban servicio en el Metro de la Ciudad de México, en la estación Tacubaya de la Línea 1, hecho que provocó y dejó un saldo de 41 heridos y una persona más, perdió la vida.

Aparentemente mientras los últimos trenes de la noche llegaban a su destino, el número 33 impactó al 38, sobre la vía dirección Observatorio, provocando un caos en ese momento y hasta este día.

Al lugar llegaron cuerpos de emergencia del ERUM, Cruz Roja, Bomberos y Protección Civil en la Ciudad de México, sin embargo, antes de su llegada, usuarios y policías trataron de poner a salvo a las personas que estaban atrapadas en los vagones.

Un usuario que viajaba en los trenes, dio su testimonio, al salir del accidente sin ningún rasguño y prácticamente aliviado por este momento, que recordará toda su vida.

Así mismo, usuarios han difundido algunos vídeos impactantes de cómo rescatan a algunas personas atrapadas y evidencia la negligencia que existe en el Sistema de Transporte Colectivo.

Looks like there’s been a pretty serious metro crash and… the police are taking pictures while passengers help get the wounded out #Tacubaya https://t.co/b5hYrD6aZO

— Kylie Madry (@kylie_madry) March 11, 2020