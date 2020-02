Aseguran que Mane y Dania se pelearon en grabaciones de Acapulco Shore

A través de una página de Instagram especializada en el programa ‘Acapulco Shore’ se dio a conocer que supuestamente las integrantes del reality show se pelearon en la grabación de la séptima temporada del programa.

“Ayer durante la madruga se dio la segunda pelea, y las protagonistas de esta escena fueron nada más y nada menos que Mane vs Dania, aunque es algo que ya se venía venir pues anteriormente Mane y Karime antes de iniciar las grabaciones hicieron distintas declaraciones donde dejaron ver que Dania no era mucho de su agrado tras la polémica que se suscitó con Brenda Zambrano. Además de que Dania se hizo muy amiga de Rocio, y recordemos que las vacaciones pasada Rocio quiso meterse con Jawy, pues aunque vimos a roció y mane juntas en algunas fiestas, mane dejo claro que Rocio no era más que la amiga de su novio.

No conocemos las razones exactas de la pelea pero sabemos que en la casa Shore cualquier cosa puede pasar”, se puede leer en la publicación.

Aún continúan las grabaciones la nueva temporada del reality show y esta supuesta pelea en la que se dieron con todo las integrantes por lo que la transmisión promete ser una de las más polémicas.

De acuerdo a lo que informaron los primeros en comenzar la pelea fueron Jawy, Potro y Xavier, que por un malentendido se dejaron llevar por la furia, y a pesar de eso aseguran que más tarde aclararon todo.