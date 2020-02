Paty Navidad vuelve a ser tendencia en Twitter al hablar de parásitos extraterrestres

Un niño australiano se ha vuelto famoso, ya que apareció en una entrevista de televisión, comiéndose dos moscas junto a sus padres.

Sus padres, hermana y el autor de este famoso momento, estaban hablando sobre la reciente lluvia en Australia y cómo había afectado a las comunidades locales, sin embargo, quedó atrás luego de que se viralizara su acción.

El momento fue captado por varios usuarios, quienes se reían por el instante; aparentemente lo que más ha sorprendido, es que cuando se come las moscas, no hace ningún gesto al tragarlas.

La entrevista fue difundida por el programa Channel 10 y por supuesto, aunque hay personas que han criticado el instante, algunos de sus usuarios han tomado con humor la ocurrencia de este niño, afirmando que las moscas son un buen alimento para cualquier humano.

Hasta ahora la entrevista se ha viralizado con más de 20 mil reproducciones y miles de comentarios respecto este famoso niño.

@theprojecttv really happy for the rain for the farmers but I’m wondering ….if the people you interviewed are Actually lizard people????? . Did you notice the kid eating the flies on his face ?? OMG. this freaked us out. pic.twitter.com/1DZSMEpN08

— Anthony (@antzysmantzy) February 7, 2020