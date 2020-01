Lupillo Rivera vivió un incómodo momento por Belinda, durante un partido de béisbol

La noticia se dio a conocer a través de varios portales especializados internacionales, pero Us Weekly, fue el primero en confirmar la ruptura, asegurando que desde hace más de tres meses ambos actores han pasado tiempo separados, debido a sus diferentes proyectos.

Mientras que Hudgens ha estado filmando en el extranjero ‘The Princess Switch 2’, se tienen noticias de que Butler está comenzando la producción de su próxima película, la cual es una biografía de Elvis Presley de Baz Luhrmann.

Normalmente Hudgens publicaba fotografías de ella y Butler juntos a través de sus redes sociales, pero, en los últimos meses, Austin ya no aparece más en sus publicaciones incluso la última vez que compartió una foto junto al actor fue en Instagram mientras celebraba Halloween.

Aunque a principio de año la actriz habló de su relación asegurando que la distancia no era un reto para su romance: “Son ocho años este año: FaceTime, buena comunicación, respeto y confianza [son lo que nos mantiene en marcha]. Lo más largo que hemos estado separados fueron cuatro meses. ¡Es una mierda! Comienzas a odiar escucharte a ti mismo decir ‘Te extraño’. Pero si es tu persona, haces que funcione”, lo anterior lo dijo para Cosmopolitan UK.

Después de que se diera a conocer la noticia los usuarios de las redes sociales reaccionaron con los siguientes memes.

me after opening twitter and seeing Vanessa Hudgens and Austin Butler broke up pic.twitter.com/cPwtIs8YEu — NAI‍♀️ (@naiyashanicole) January 15, 2020

mood after reading that vanessa hudgens and austin butler split pic.twitter.com/iRhl91BitZ — ; (@imactuallycutie) January 14, 2020

when i saw Vanessa Hudgens and Austin Butler we’re trending, i thought it was about an engagement… i was wrong. pic.twitter.com/AWKuektXFa — hate u, 3000. (@jessccuh) January 14, 2020