Galilea Montijo revela cuánto es lo que pesa realmente

La divertida aplicación Tik-tok permite a los usuarios realizar los más divertidos vídeos no solo de baile, también recreando escenas icónicas de la cultura pop.

Son muchos famosos quienes han realizado los mejores vídeos pero Nick y Joe han recreado un hilarante momento de Keep Up With the Kardashians.

En específico se trata de una pelea protagonizada por Kim y Khloé Kardashian, la cual puedes encontrar en Tik-tok como: “Don’t be rude”, que en español significa “No seas ruda”, que en la cuenta oficial de Jonas Brothers acumula más de 1 millón de likes.

Sin embargo, Kris Jenner no pasó por alto la divertida escena del reality show y compartió el momento en su cuenta de Instagram.