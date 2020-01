Captan a Maite Perroni en topless junto a su novio en Tulum

Violeta Isfel siempre ha demostrado que tiene la mejor relación con su hijo Omar, quien tiene un canal de YouTube y recientemente lo confirmaron a través de un vídeo que generó más de 120 mil reproducciones.

La actriz y su hijo hicieron algunas confesiones durante el vídeo, pero hubo una en especial que tocó el corazón de Violeta, ya que no esperaba dicha pregunta.

Omar decidió preguntarle a su mamá cómo sería su vida si él no hubiera llegado a su vida, hecho que provocó lágrimas al instante en Violeta.

“No me lo imagino, no puedo, o sea no hay manera porque gracias a este niño pude tener un sentido en mi vida bastante importante. Tal vez no hubiera salido de dónde estaba, tal vez no hubiera crecido lo que crecí como persona, era muy inmadura en muchísimas cosas, la fortaleza más grande de mi vida, se llama Omar. Tal vez mi vida sería un poco caótica, entonces prefiero no pensar en cómo seria mi vida sin él”, declaró en medio de lágrimas.