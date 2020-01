TOP 5: LO MÁS LEÍDO DE LA SEMANA

‘La Parka’, siempre será uno de los luchadores más emblemáticos de la lucha libre en México, sin embargo, este 11 de enero se confirmó a través de ‘El Consejo Mundial de Lucha Libre’, que el luchador había muerto en Hermosillo, Sonora a los 54 años de edad.

Se informó a través de la Triple A, que el luchador presentó una falla renal el pasado 10 de enero, debido a eso lo pusieron con respiración asistida y el 11 de enero, sus pulmones y riñón fallaron completamente.

Grandes personalidades de la lucha libre y famosos, han lamentado la muerte de Jesús Alfonso Huerta Escoboza, por medio de sus redes sociales oficiales:

I have lost so many people in the last 5 years in Lucha Libre and my life. This hits hard. Que en paz descanza La Parka. @Parka_AAA 🙏🏻💔

This are terrible news. My heart goes to his family and friends💔💔💔

This are the dangers of wrestling. La Parka died doing something that he love and he risked everything for it.

Respect our sport. THERE IS NOTHING FAKE ABOUT IT! #RIPLaparka https://t.co/k0tS6RbfUK

