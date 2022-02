Yuya atraviesa por complicaciones en su salud

La YouTuber preocupó a sus más fieles seguidores de Instagram al compartir una fotografía en la que se encontraba en una camilla.

Y es que en cada oportunidad que tiene, Yuya suele mostrarse lo más transparente posible con algunos detalles de su vida privada, dando los mejores consejos a sus fanáticos, quienes siguen su día a día.

Fue a través de sus historias breves de Instagram que Yuya colgó una imagen donde dio detalles de su estado de salud.

Posteriormente Yuya narró que compartió esa imagen ya que había postergado revisar un malestar que la venía aquejando.

“Hace rato, puse un recordatorio para que no dejes de hacerte tus citas en el doctor y te cheques eso que has estado dejando pendiente, porque yo lo había estado haciendo honestamente. Yo regresé esta mañana de hacerme un ultrasonido en el pecho, me fui a hacer exámenes de sangre. Hace unos días me fui a checar los ojos porque los traía muy sensibles y resulta que tengo alergia, entonces hoy voy a comenzar justo con mi tratamiento”, detalló.