Yuri causa polémica por inesperadas declaraciones

Hace unas horas se dio a conocer una grabación de Yuri opinando sobre el movimiento feminista y afirmando aparentemente por qué no está de acuerdo con esto, causando controversia en la web y generando todo tipo de críticas.

En el vídeo se escucha que le “vale” si sus opiniones son bien recibidas por sus detractores, pero está dispuesta a decir siempre lo que piensa.

Tal vez si esta señora no se dedicara a hundir más su carrera con este tipo de declaraciones aún podría vivir de la música y no siendo relleno en programas de Televisa 😪. pic.twitter.com/x7kLTAUSVy

“El feminismo, a mí no me gusta, y me han criticado (…) ¿Pasó algo cuando rayaron los monumentos? ¿Hizo algo el gobierno con la pintada y las cachetadas, pasó algo? Nada. ¿Entonces si vale la pena levantarse en armas? Calladitas nos vemos más bonitas”, aparentemente declaró.