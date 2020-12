Yao Cabrera fue detenido junto a sus amigos y esto fue lo que pasó

Yao Cabrera se ha coronado como uno de los influencers más odiados en estos tiempos y recientemente organizó un vídeo para fingir su muerte, hecho con el que invitaron a sus seguidores a marchar para obtener justicia por esta y hasta pedir dinero.

Tras esto, el influencer junto con todo su equipo fueron detenidos, tras confirmarse que habían dejado de pagar el alquiler de la casa en la que vivían, además de utilizarla para organizar fiestas clandestinas.

View this post on Instagram

La Prefectura Naval de Argentina fue quien entró a la casa del influencer a las 2:00 am y más tarde fueron trasladados; en el cateo se les retuvieron 23 celulares, 5 computadoras, 12 mil dólares, 19 mil 800 pesos, mariguana y cámaras de seguridad.

Yao está acusado de usurpación, es decir, se apoderó de una propiedad que no es suya y ha amenazado a la dueña de la casa, para que no pueda correrlos.

Sin embargo, tras su detención, la novia de Yao Cabrera ofreció una entrevista, al salir de los separos donde desmintió que sean parte de una red de delincuentes, y aseguró que la muerte falsa de su novio, fue contenido que crean para sus seguidores, quienes están al tanto de que es solo contenido.

“Nosotros no somos delincuentes. Lo que fueron a buscar a nuestra casa no era. No sé qué pensaban encontrar: ¿con Pablo Escobar? ¿Con millones de dólares?”, declaró Candela Díaz.