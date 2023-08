Wendy Guevara y Apio Quijano alzan la voz por sus premios en ‘La Casa de los Famosos’

La victoria en ‘La Casa de los Famosos México’ trajo fama y éxito para Wendy Guevara, pero junto con los aplausos, también surgen las interrogantes sobre los premios ganados. En una reveladora transmisión en vivo junto a Apio Quijano, ambos participantes del ‘team infierno’, compartieron la incertidumbre que rodea los regalos que les corresponden por su desempeño en el reality show.

Wendy Guevara, la flamante ganadora, señaló con humor que si bien ya sabía que le esperaban deducciones fiscales por su premio de 4 millones de pesos, lo que no esperaba era la espera prolongada para recibir su premio. Entre risas, comentó: “Estoy molesta, no quiero ver a La Casa de los Famosos ni a Mercado Libre porque no me han dado mi pantalla ni mi bocina. Ya tenía planeado dónde colocar la pantalla, pero parece que aún está en camino”.

Por su parte, Apio Quijano, quien brilló en las primeras semanas al ganar un vehículo último modelo, no se quedó atrás en su reclamo. “¿Dónde está el auto?”, preguntó retóricamente, revelando que aún no ha recibido su merecido premio.

La espera se hace larga para ambos participantes, y aunque las palabras son en tono jocoso, el trasfondo es claro: las expectativas de los premios ganados aún no se han cumplido. La incertidumbre se cierne sobre los obsequios que, según su desempeño, deberían estar en sus manos.