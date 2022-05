Violeta Isfel es hospitalizada de emergencia

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Violeta Isfel preocupó a sus más fieles seguidores al anunciar que tuvo que ser hospitalizada de emergencia.

La actriz explicó que todo se complicó debido a un padecimiento y tras haber comido pollo mal lavado. Violeta detalló que todo comenzó el lunes con malestar como diarrea y vómito, lo que la debilitó y deshidrató, esto ocasionó que bajara de peso, conforme pasaron los días la actriz comenzó a sentirse peor.

“Como saben, desde que empecé lo de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, el primer día me agarró una diarrea rara y vómito. Seguía con diarrea y dije que esto no es normal, era agua. Me iba a deshidratar, bajé de peso muchísimo, me empecé a asustar”, dijo Violeta a través de sus historias breves de la plataforma.