Vicente Fernandez Jr. le pide matrimonio a Mariana González en París

La pareja ha acaparado reflectores desde que inició su romance y ahora están dando de qué hablar con su compromiso.

Fue durante su reciente viaje a París, donde el hijo del ‘Charro de Huentitán’ le pidió matrimonio a Mariana González con la Torre Eifel de testigo. Aunque la empresaria ya había dado detalles al programa ‘Despierta América’ sobre su compromiso, recientemente colgó las postales en su cuenta de Instagram.

“Te elegí a ti : Por que eres la persona que me hace feliz, eres la persona que tengo en mi mente cada minuto. Por lo cual me arriesgué a decirte todo lo que sentia no me importó Nada. Eres tú la persona por quien mi corazón late todos lo días. El amor es Ser amigos ,compañeros y cómplices. Que a pesar de los problemas se eligen cada mañana para pasar una Vida Juntos Te amo con todo mi corazón Un día inolvidable 1 / 12/ 2022 ❤️”, escribió en la descripción de la publicación.

“No me lo esperaba. Él me ha invitado varias veces a viajar, pero este viaje pues era mi cumpleaños, ‘te voy a llevar a un lugar’ y no me decía qué rollo. De repente, vamos a un lugar y lo primero que veo es una alfombra roja con un letrero de ‘cásate conmigo’, globos, flores, champaña y la Torre Eiffel en mi espalda. Estaba ya un fotógrafo, él (Vicente) se hinca y me entrega el anillo”, expresó la influencer en una entrevista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Despierta America (@despiertamerica)

Estas son algunas fotografías que compartió Mariana sobre la propuesta de matrimonio.

