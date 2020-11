Ve el tráiler del capítulo especial de la reunión del elenco del ‘Príncipe del rap’

Desde el mes de septiembre se confirmó el reencuentro del elenco de la exitosa serie ‘El príncipe del rap’ y ya hay tráiler de lo será este capítulo especial.

Will Smith ha mantenido al tanto a sus seguidores sobre la celebración que incluye un capítulo grabado para HBO Max, el cual es un especial para celebrar el 30 aniversario del estreno de la serie que fue lanzada en 1990.

Esta “verdadera reunión familiar de los Banks”, como la llamó Smith, está confirmada por Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid, Alfonso Ribeiro Janet Hubert y DJ Jazzy Jeff.

Now this is a story all about how the Freshest family on TV is getting back together 🤩🥳 Join the Banks family for the #FreshPrinceReunion November 19 only on HBO Max! pic.twitter.com/8xRsGPUW4X

— HBO Max (@hbomax) November 13, 2020