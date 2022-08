Tom Holland se despide de las redes sociales

Desde hace un tiempo el actor Tom Holland puso una pausa a su actividad en redes sociales y finalmente este fin de semana decidió compartir con sus seguidores las razones por las que se ausentó y además anunció que dejará de usarlas por un largo tiempo.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde el joven actor de 26 años, compartió un video de casi 3 minutos de duración donde explicó que las redes sociales lo abruman y se siente atrapado en un espiral sin salida.

“Llevo una hora intentando hacer este vídeo. Me cuesta decir lo que quiero decir… Me tomaré un descanso de redes sociales por mi salud mental. Encuentro que Instagram y Twitter son demasiado y me abruman, me quedo atrapado y caigo en espiral cuando leo cosas sobre mí. Decidí borrar las aplicaciones por mi bienestar mental”, señaló el protagonista de ‘Spider-Man’.