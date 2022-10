Tom Hiddleston y Zawe Ashton ya le dieron la bienvenida a su primogénito

Después de que Tom Hiddleston y Zawe Ashton dieran la sorpresiva noticia del embarazo de la actriz durante la alfombra roja de una proyección especial de su nueva película, ‘Mr. Malcom’s List’ el pasado es de junio en Nueva York, ahora han revelado que por fin se han convertido en padres.

Fue a través del portal Us Weekly que una fuente cercana a la pareja reveló que la pareja está muy contenta con la llegada de su bebé.

Los rumores de un compromiso tienen fueron confirmados por el actor y aseguró que su relación iba muy en serio, todo comenzó porque la actriz acudió a la alfombra roja de los premios BAFTA Awards de 2022 con su enorme anillo de compromiso y posteriormente el mismo actor confirmó que su novia era ya su prometida.

Tom Hiddleston and Zawe Ashton are officially parents. congrats to the couple.💖 pic.twitter.com/s7TasCfsq8

— Best of Tom Hiddleston (@bestoftwh) October 26, 2022