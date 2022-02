Tom Brady se retira de la NFL de manera oficial

Después de 22 años, la estrella del fútbol americano ha anunciado de manera oficial su retiro, ya que aseguró que ya no está en condiciones para competir y prefiere enfocarse en otros aspectos de su vida.

Fue a través de sus cuentas en redes sociales que Tom Brady anunció su retiro este martes por la mañana, después de varios rumores sobre su futuro ya que esta ocasión no logró calificar para el Super Bowl, sin embargo, se convirtió en siete veces campeón, seis con New England Patriots y uno más Tampa Bay Buccaneers.

“Siempre he creído que el deporte del fútbol es una propuesta ‘todo incluido’, si no existe un compromiso 100% competitivo, no tendrás éxito, y el éxito es lo que tanto me gusta de nuestro juego. Hay un desafío físico, mental y emocional CADA día que me ha permitido maximizar mi máximo potencial. Y he hecho todo lo posible estos últimos 22 años. No hay atajos al éxito en el campo o en la vida”, compartió en un largo comunicado.

Así se despidió Tom Brady

El quaterback de 44 años de edad, explicó que no continuará en la NFL.

“Esto es difícil de escribir para mí, pero aquí va: ya no voy a hacer ese compromiso competitivo. Me ha encantado mi carrera en la NFL, y ahora es el momento de centrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención. He reflexionado mucho la semana pasada y me he hecho preguntas difíciles. Y estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado. Mis compañeros de equipo, entrenadores, compañeros competidores y fanáticos merecen el 100% de mí, pero en este momento, es mejor que deje el campo de juego a la próxima generación de atletas dedicados y comprometidos”.

Tom Brady extendió sus agradecimientos no solo a sus seres cercanos sino tuvo el detalle de dedicar unas palabras a la afición y a los Tampa Bay, en donde pasó sus dos últimas temporadas.

“A mis compañeros con los Bucs del último par de años, los amo y amé ir a la batalla con ustedes. Ustedes han hecho tanto por desafiarse, y me inspiraron a despertarme todos los días a dar lo mejor. Siempre estaré aquí para ustedes y deseo ver que continúen empujando a ser los mejores. No podía estar más feliz por lo que logramos juntos. A todos los fans de los Bucs, les agradezco. No sabía qué esperar cuando llegué aquí, pero su apoyo y aceptación han enriquecido mi vida y la de mi familia. He sido afortunado por jugar para una afición tan apasionada y divertida. ¡Vaya tripulación! A la ciudad de Tampa y a toda la región de Tampa-St. Petersburg, gracias. Ha sido maravilloso ser un residente de un lugar tan divertido para vivir. Quiero que me inviten a nuestro siguiente desfile de embarcaciones. A la familia Glazer, gracias por arriesgarse conmigo y apoyarme. Sé que fui demandante por momentos, pero ustedes brindaron todo lo que necesitábamos para ganar, y su liderazgo es todo lo que puede pedir un jugador”.

Por su parte, los equipos a los que les ayudó a obtener, sus títulos en el Super Bowl, se despidieron del jugador a través de las mismas redes sociales.

